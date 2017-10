Umeå Designhögskola bäst i världen

På Red Dot Awards lista över de 15 bästa universiteten finns ingen annan svensk skola. Arkitektur och designhögskolan i Oslo placerar sig på 14:e plats.

I förra veckan topplacerades också skolan, för andra året i rad, på International Forum Designs universitetsranking, som är global. Här rankas alltså Umeå Designhögskola som den bästa i världen.

I båda fallen bygger rankningen på studenternas resultat.

Johan Redström är rektor på skolan och skriver i ett mail till Kulturnytt:

Stora nätverksmöjligheter

Maria Göransdotter är vice rektor på skolan och hon tror att många väljer skolan för att de har sett den typ av design de företräder och det starka användarfokuset och arbetar nära världen utanför.

– Många studenter har ju större chans att bygga nätverk här än i en storstad där det är mycket konkurrens med massor av andra människor, säger hon och fortsätter

– Även om vi är geografiskt offside ur vissa perspektiv så är vi i vissa designpraktikers centrum, säger Göransdotter.

Studenter från hela världen

På designhögskolan finns studenter från alla världens hörn. Haoyue Jia är från Kina och har pluggat sin bachelor i transportdesign i Shanghai. Hon ser en stor fördel med att studenterna kommer från olika delar av världen.

– Sometimes you don't know whats happening in the other country. For example someone wants to design something for China but they don't know the actual situation there so I can tell them were we are now and what they can improve.

Flera av de studenter Kulturnytt pratar med hyllar det öppna klimatet på skolan. I kina var de som pluggade transportdesign väldigt isolerade från de andra, medan i Umeå samarbetar de och får viktig kunskap om t.ex. Produktdesign menar Jia.

– I think it's really benificial for each of us. Because in other schools I feel like transportdesign was very seperated from the productdesign. But here we are a big family and we learn from eachother, säger Jia.

Positivt med studieuppehåll

Dan Hekking kommer från Nederländerna och är inne på sitt tredje år i Umeå. Förra året tog han en paus i studierna och praktiserade i Stockholm och New York.

– It is encouraged because we have a good connection with the market, so it's good to show what you can do and how the studies are related to the industries, säger Hekking.

Att Umeå inte är en storstad kan också vara en fördel för koncentrationen på studierna. Det menar Akansha Aggarwal från Indien som studerar interaktionsdesign.

– It's so small and you always think about work, and you're not bothered by other aspects in Life, säger Aggarwal.