Snö och hårda vindar – SMHI utfärdar klass 1-varning

SMHI har under morgonen utfärdat en klass 1-varning för tidigt snöfall och under dagen utökat varningen med hårda vindar i delar av Norrland och Svealand. Ett område med snö och blötsnö rör sig in från väster över Sverige och kan lokalt ge fem till tio centimeter nysnö.

Snöfallet gäller för Värmland, Dalarna, Gävleborg, Västernorrland, Jämtland och Västerbottens län. I fjällen i Jämtland, Västerbotten och Norrbottens län väntas vindarna bli hårda under det kommande dygnet, framförallt på kalfjället.

– Just den här klass 1-varningen innebär att vi har tidigt snöfall och att vi inte haft så mycket snöfall i de här områdena tidigare under säsongen, vilket innebär att det kan bli lite besvärligt i framförallt trafiken, säger Marie Stark, meteorolog på SMHI.

Snöfallet väntas komma under tisdagseftermiddagen och sträcka sig över kvällen och natten mot onsdag. Detta kan göra vägarna moddiga och hala och Marie Stark på SMHI uppmanar nu allmänheten i dessa områden att ta det försiktig på vägarna.

– Kanske är det så att alla inte har bytt om till vinterdäck ännu, så det kan bli lite halt på vägarna.