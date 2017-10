Efter insamlingen – Premiär ikväll för Björklövens supporterspelare

Victor Sandell, som tidigt i våras var med och startade insamlingen för supporterspelaren till Björklöven, ser spänt fram emot kvällens drabbning mellan Björklöven och Timrå.

– Idag känns det kul att vara en lövensupporter. Jag är sjukt nervös och det ska bli kul att se Talaja in action ikväll, säger han.

Initiativet från supportrarna innebar att pengar skulle samlas in för att under hösten kunna spetsa laget med en ny spelare till säsongen 2017/18. Totalt samlades 320 000 kronor in av supportrarna.

– Vi nådde målet till slut, men det var en del tveksamheter mot slutet när gåvorna började stanna av. Lyckligtvis kom företag och hjälpte med resterade som behövdes, säger Sandell.

I våras frågade vi dig vilken värvning du önskade - men du vågade inte ha någon drömspekulation. Matchar Talaja dina förväntningar?

– Ja, det tycker jag absolut. Tränaren Fagervall har en förmåga att överraska och det tycker jag att han har gjort nu, konstaterar Victor Sandell.