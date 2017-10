Målfest när Skellefteå körde över Mora

– Det är en förväntat matchbild, konstaterade Radiosportens kommentator Peter Sundqvist när Mora gästade Skellefteå i SHL.

Bilden var ett defensivt Mora som satsade på kontringar och ett Skellefteå med stort puckinnehav.

Halvvägs in i perioden utvecklades matchen till en mardröm för gästerna. Adam Pettersson, ståendes bakom förlängda mållinjen, tråcklade in ledningsmålet via Christian Engstrand målvaktsklubba.

2-0 pricksköt Jonathan Pudas in mellan benen från Engstrand och Henrik Hetta styrde in 3-0 i power play.

Men Mora svarade snabbt när Andrew Rowe kvitterade och med minuten kvar av perioden gjorde förra årets poängtrea i Hockeyallsvenskan, Mathias Bromé sitt första mål för säsongen. Han gjorde sedan ytterligare två, men hade svårt att glädja sig.

– Så klart det inte är okej att förlora med 10-4. Inte acceptabelt någonstans. Vi får rannsaka oss själva och gå vidare därifrån, säger Mathias Bromé till Radiosporten.

Skellefteå tog tag i taktpinnen även i den andra perioden och gjorde tidigt 4-2. Men Mora replikerade återigen snabbt innan Jonathan Pudas på nytt gav hemmalaget en tvåmålsledning.

– Ett underbetyg till hur lagen agerar defensivt, de släpper till hur många chanser som helst. Men det är kul för publiken, tyckte Peter Sundqvist.

Slarv i egen zon innebar 6-3 för Skellefteå och målvaktsbyte för Mora. En halv minut senare fick Mattias Pettersson skyffla ut pucken ur Moramålet för första gången.

Mora kämpade för att krypa närmare hemmalaget i den tredje perioden men Jesper Olofsson släckte hoppet nästan halvvägs in i perioden med sitt 8-3.

Och nu började målen trilla in igen, Skellefteå vann till sist med tvåsiffrigt – 10-4.

– Så klart kul att få utdelning, men samtidigt släpper vi till en del lägen. Det finns en del att förbättra där, säger Skellefteås Adam Pettersson till Radiosporten.

Skellefteå AIK-Mora 10-4 (3-2, 4-1, 3-1)

Första perioden: 1-0 (9.24) Adam Pettersson (Emil Djuse, Bud Holloway), 2-0 (12.24) Jonathan Pudas (Adam Pettersson, Mike Kostka), 3-0 (14.29) Henrik Hetta (Oscar Möller, Pär Lindholm) spel fem mot fyra, 3-1 (15.42) Andrew Rowe (Alexander Hilmerson, Michael Haga), 3-2 (18.43) Mathias Bromé (Keaton Ellerby, Robin Johansson).



Andra perioden: 4-2 (1.33) Linus Lindström (Henrik Hetta, Emil Djuse), 4-3 (3.03) Mathias Bromé (Brandon Gormley, Robin Johansson), 5-3 (4.21) Jonathan Pudas (Jesper Olofsson, Henrik Hetta), 6-3 (7.58) Simon Krekula (Emil Djuse, Jesper Olofsson), 7-3 (8.30) Sebastian Ohlsson (Morgan Ellis, Andreas Wingerli).



Tredje perioden: 8-3 (8.27) Jesper Olofsson (Mark Katic), 9-3 (14.03) Joakim Lindström (Pär Lindholm, Jonathan Pudas) spel fem mot fyra, 9-4 (14.32) Mathias Bromé (Viktor Amnér, Robin Johansson), 10-4 (18.18) Tim Söderlund (Emil Djuse, Andreas Wingerli).



Skott: 42-33 (10-8, 16-13, 16-12).



Utv, Skellefteå AIK: 2x2. Mora: 4x2.



Domare: Marcus Linde, Kungälv, och Mikael Holm, Skärhamn.



Publik: 3 567.