David Lindgren leder Melodifestivalen 2018

Det blir David Lindgren, från Skellefteå, som leder tittarna genom sex veckors Melodifestival med start i Karlstad i februari. Det är andra gången gillt i programledarrollen för honom - i årets tävling debuterade han tillsammans med Hasse Andersson och Clara Henry. Den erfarenheten är han glad för när han nu ska stå ensam vid rodret.

– Det känns skitkul, jag trivdes asbra förra året och det ska bli kul att köra en runda till, säger han.

David Lindgren har gjort en lång rad musikaler och shower tidigare, men programledarollen var helt ny för honom i början av året.

– Att leda "Mello" var första gången jag kände mig helt fri. Det är bara en gång, man kör live, och jag älskar att improvisera, säger han.

David Lindgren har även tävlat som artist i tävlingen tre gånger, senast 2016 då han gick till final med bidraget "We are tomorrow". Årets tävling regisseras av skådespelaren och regissören Sunil Munshi, som bland annat ligger bakom Magnus Ugglas hyllade krogshow.

– En ny regissör och ett nytt team innebär att det kommer in nya tankar. Det kommer nog bli lite annorlunda än förra året, säger Lindgren.