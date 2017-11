Vargarnas arvsmassa bjuder på överraskningar

Forskare från bland annat Uppsala universitet har tittat närmare på den skandinaviska vargstammens arvsmassa.

Och att se graden av inavel är häpnadsväckande, säger Hans Ellegren, professor i evolutionsbiologi vid Uppsala universitet och en av forskarna bakom studien.

– Förvisso så ska man kunna förvänta sig det här rent teoretiskt, men att se det med blotta ögat är verkligen häpnadsväckande. Här har vi nästan hela kromosomer där det inte finns någon genetisk variation, säger han.

När vargar, människor eller andra djur får en avkomma, så ärver ungen, från vardera föräldern, ett antal kromosomer som paras ihop två och två.

Och undersökningen av den skandinaviska vargstammen visar alltså att en del av vargarnas kromosompar är mer eller mindre identiska, vilket betyder att individernas föräldrar är nära släkt.

Att vargarna i Norge och Sverige är inavlade är egentligen ingen ny kunskap.

Forskarna vet att dagens skandinaviska vargpopulationen härstammar från två vargar som parade sig i Värmland i början av 1980-talet, och flera genetiska undersökningar har visat att vargarna är nära släkt, trots att det sedan populationens grundande tillkommit nya individer som vandrat in i Sverige.

Men med den nya undersökningen har forskarna kunnat titta på djurens arvsmassa i högre upplösning, berättar Hans Ellegren.

– Fram till nu så har man tittat på olika ställen av arvsmassan. Här har vi undersökt alla de två eller nästan tre miljarder byggstenar som finns i vargens arvsmassa, säger han.

Något som överraskat Hans Ellegren och de andra forskarna är att också de nya vargar, som vandrat in i Sverige på senare tid, i vissa fall varit inavlade redan innan de kommit hit.

Och det gäller inte minst det vargpar som flyttades från Norrbotten till Tiveden 2013 med förhoppningen att de skulle tillföra nytt genetiskt material.

– En del invandrade vargar är lite inavlade från början. Och allra tydligast var det för vargarna som flyttades till Tiveden. När de fick avkommor så visade dessa upp en väldigt hög inavelsgrad. Inavelsgraden är vad man skulle kunna förvänta sig om det var två syskon som parat sig, säger han och fortsätter:

– Dessutom så var vargarna lite inavlade från början, så kanske att de var syskon med ett inavlat, gemensamt ursprung, säger Hans Ellegren.

Referens: Ellegren et al. "Genomic consequences of intensive inbreeding in an isolated wolf population". Nature Ecology & Evolution. November, 2017. Doi.org/10.1038/s41559-017-0375-4.