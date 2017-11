Skellefteå vann mot Luleå i målrikt norrderby

– Vi hade velat ha två vinster, så klart. Men vi får ta lärdom av det här och jobba vidare. Vi har en ny match på lördag, säger Kovacs till Sveriges Radios reporter Helena Forsgren.

Sex mål av Joakim Lindström, Oscar Möller och Pär Lindholm i 7-4-segern mot Luleå.

– Trodde att det skulle bli tajtare, sade Pär Lindholm till C More.



Att resa till bortaderby i Skellefteå är inte det bästa Luleå vet. Det har bara blivit två segrar sedan 2006 och den här gången var det dessutom väderkaos längs E4, så till den grad att Luleås supporterbuss inte kunde komma i väg.



Nu blev varken resan eller matchen någon höjdare.



Skellefteå med sin bländande förstakedja i spetsen tog ett järngrepp om matchen direkt. Inledningen dominerades totalt av hemmalaget, som övertygade lika mycket som vid 3-1-segern i Luleå två dagar tidigare.



Om Skellefteå får första målet är laget obesegrat. Så har det sett ut så här långt i ligan. Oscar Möller, assisterad av sina båda kedjekompisar, slog in 1-0 efter bara 3.28.



Sedan rullade det på med ett knippe fullträffar från Tre Kronor-kedjan, två vardera av de tre stjärnspelarna som stortrivdes den här kvällen.

Det kanske läckraste stod Pär Lindholm för i början av slutperioden när han snurrade runt och satte en backhand i nät bakom Filip Gustavsson i Luleås mål.

– Jag var laddad inför derbyt med allt vad det innebär. Och vi skapar mycket även om sex mål kanske var i överkant. Men visst var det kul, sade Pär Lindholm till C More.

– En sådan här derbyvinst betyder mycket och blir något att bygga vidare på.



Joakim Lindströms 3-0-mål i början av mellanperioden betydde att han bröt en sju matcher lång måltorka. Sedan gjorde SHL:s kanske vassaste forward också 6-2 på en styrning i den tredje perioden.



Derbyn mellan SHL:s båda nordligaste lag brukar vara heta tillställningar med mycket känslor och tufft spel. Nu var det snällt och städat på isen.



Luleå kom efter några Skellefteåutvisningar i den andra perioden nästan i målkontakt vid ställningen 4-2, men sedan ryckte Västerbottenslaget ifrån igen till en bombsäker seger.



Med ett par mål på slutet städade Luleå till målsiffrorna något, men totalt sett bjöd norrbottningarna på en blek insats. Sju insläppta mål i en och samma match har inte hänt Luleå på över tre år och förlusten var lagets tredje i rad. Tränaren Thomas "Bulan" Berglund har en hel del att rätta till.