Eleverna har samlat in 50 000 till Musikhjälpen

Armband med texten "Kids are not for sale", egendesignade mössor och en mycket lyckad loppis är bara några av initiativen eleverna tagit för att samla ihop den här summan. Än är det inte slutsålt.

– Vi har fortfarande kvar lite grejer från loppisen vi ska försöka sälja, säger Enar Petterson, årskurs 4, Nybyskolan.

Tanken är att de ska anordna ett evenemang lördagen den 9 december på tingshuset i Ånäset, där det kommer säljas allt möjligt från armband till loppisprylar. Fika finns givetvis och årskurs 6 kommer ha luciatåg.

Det är ju svårt för oss att sätta oss in i deras situation, men vi gör allt för att hjälpa dem.

Ämnet för Musikhjälpen är "Barn är inte till salu" och trots det minst sagt starka ämnet är eleverna fullt medvetna om vad det handlar om.

– Inget barn är till salu är temat, det är ju svårt för oss att sätta oss in i deras situation, men vi gör allt för att hjälpa dem, säger Tova Jennerfors, årskurs 5, Nybyskolan.

Den 12 december ska fyra elever lämna över pengarna i glasburen, men än så länge är det inte bestämt vem som ska åka.