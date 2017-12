Dokumentation av nuet diskuteras på konferens

Museiarbetare, etnologer och arkiverare från tjugotvå olika länder från hela världen samlas under veckan för att diskutera allt från insamlandet av material från bensinmackar i Norge till dokumenterande av flyktingmottagande på Lesbos.

Alexandra Bounia jobbar på Egeiska universitetet på Lesbos. Hon och hennes kollegor började tillsammans med sina studenter samla in material från flyktingläger i Skala Skamias under våren 2016. De tog hjälp av personalen i lägret för att dokumentera materialet och när lägren plockades ner såg de till att vissa objekt sparades för att kunna användas till ett museum om flyktingkatastrofen.

– Det här är en stor historisk händelse, och vi tror att den kommer förändra Europa på lång sikt, säger Alexandra Bounias.

Vid terrordådet på Drottninggatan i Stockholm i våras började Stockholms stadsmuseum och Stockholms länsmuseum samla in material via digitala plattformar. De menade att det var viktigt att vara med direkt för att få folk att dela med sig av bilder och upplevelser. Och det är så samtidsdokumentation fungerar, här och nu med de människor som är med om händelserna. Men det finns hela tiden ett etiskt värderande i hur nära det är ok att gå.

Förra året utsågs projektet I'm alive till årets samtidsdokumentation. Det var Tekniska museet i Stockholm som samlade in berättelser och mobiltelefoner från människor som varit på flykt.

– Mobilen var nyckelobjekt för att överleva på Medelhavet. Den kunde man inte ta på Lesbos, den kunde man ta när man landat och känner sig trygg i att ett museum kan ta hand om berättelsen, säger Åsa Stenström, avdelningschef på Västerbottens museum och ordförande i organisationen som arrangerat konferensen.

Kritiker till samtidsdokumentation menar att det tar bort fokus från den historiska dokumentationen. Enligt Åsa Stenström är samtiden och det som varit starkt sammankopplade.

– Samtidsdokumentation bygger på den historia som har varit. Då kan vi se den långa röda tråden ända från när vi började med ett fenomen till de samtida rösterna och berättelserna.