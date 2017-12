Uppdaterad: Nu har bussarna börjat rulla i Umeå igen

All lokaltrafik i Umeå har under torsdagseftermiddagen ställts in. Camilla Nordlund, affärschef på Transdev, säger att det beror på att det är glashalt väglag.

Nu inväntas sandning av vägarna, och Transdev hoppas att det ska vara klart så snart som möjligt.

Camilla Nordlund säger att de har förståelse för att det leder till obekvämligheter för samtliga resenärer.

Uppdaterad 16:36

Nu har bussarna i Umeå börjat gå igen. Camilla Nordlund säger att resenärer kan räkna med en del förseningar innan trafiken flyter på som vanligt igen.