Västerbottens direktör toppar löneligan i norr

Anders Sylvan toppade löneligan med 133 600 kronor i månaden 2017. Landstingsrådet Peter Olofsson anser att det finns en förklaring till det.

– Vi som universitetslandsting har ju en annan roll än övriga landsting. Jämför vi Anders lön mot andra universitetslandsting så ligger han väl lägst, säger han.

På andra plats kommer Hans Wiklund i Västernorrland med sina 130 000 per månad. Trea blir Hans Svensson, regiondirektör i Jämtland/Härjedalen. Han tjänade 128 000 kronor i månaden.

Sist kommer den enda kvinnan, Veronika Sundström, som är regiondirektör i Norrbotten. Hon har haft strax under 127 000 kronor per månad under det gångna året.

Peter Olofsson tycker att uppdraget att vara landstingsdirektör är krävande.

– Det här är kanske ett av Sveriges tuffaste uppdrag, säger han.