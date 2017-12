Elva omhändertagna för fylleri

Det bråkades bland annat på Hotell Lappland i Lycksele, Club EQ i Umeå och Carl-Victor i Skellefteå. Elva personer har omhändertagits för fylleri.

I går sökte polisen i Skellefteå efter flera personer som under föregående natt tagit sig in och bott på ett ställe som erbjuder övernattning, men de hade varken checkat in på regelmässigt sätt eller betalat för sig.

Gärningsmännen var försvunna och polisen har skrivit en anmälan om bedrägligt beteende.