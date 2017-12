Tipsar om youtubern Jocke Lundells bok

Maja, Fia och Stina Larsson har plockat fram bra böcker att plocka upp så här under jullovet. Stina Larsson har läst en bok som fått henne att tänka efter ordentligt. Boken heter Monster och handlar om Joakim Lundell.

Maja Larsson har läst Norra Latin av Sara Bergmark Elfgren, hennes första bok efter Cirkeln. Fia Larsson vill däremot lyfta Let it snow - Three Holiday Romances som är en ungdomsbok av John Green, Maureen Johnson och Lauren Myracle.

Åza Meijer

aza.meijer@sverigesradio.se