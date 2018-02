Flera tåg inställda

Orsaken till störningarna är att tåg har skadats till följd av väderleken. Enligt tågbolaget kommer trafiken mellan Umeå och Lycksele ställas in under hela dagen (tisdag) och morgontrafiken till och från Nordmaling (tåg 7433/34) ställs in. Detsamma gäller avgångar mellan Luleå och Umeå (Tåg 7100/01 och tåg 7106/07).