Misstänkte 21-åringen hörs om mordet i Norsjö

Mannen förnekar brott och förklarar bland annat varför han bytte kläder dagen då den äldre kvinnan hittades. Han hade tidigare under dagen träffat en hund och vid ett av de tillfällen då han var hemma tyckte han att kläderna luktade hund så han valde att hänga upp sina kläder i torkrummet.

Mannen erkänner ringa narkotikabrott och att han och några kompisar var beroende av tabletter, men är tydlig med att han aldrig sålt eller gett bort tabletter trots frågor från bekanta.

Den misstänkte mannen som är i tjugoårsåldern beskriver hur han under dagen träffade mycket människor och hur han rörde sig mellan flera kompisars bostäder och mataffären under dagen. I mannens berättelse finns inga tidshänvisningar och mannen säger själv att han inte har någon koll på vad klockan varit under dagen.