Snöoväder vid Arlanda ställer in flyg

Snöandet har gjort att flera avgångar från Arlanda flygplats ställts in under måndagsmorgonen. Avgångar till bland annat Göteborg, Ronneby, Åre Östersund, Sundsvall, Umeå, Tallinn, Warszawa, och Düsseldorf har ställts in. Läget förvärras av att det pågår underhållsarbete på en av startbanorna.

– Sista siffran jag hörde var att det var ett tjugotal inställda flighter, men det kan säkert skifta under morgonen. Det är också ganska mycket förseningar på allt emellan några minuter och några timmar, säger David Karlsson från Swedavias pressjour.

Till Umeå från Arlanda har SAS flyg med avgång 9.15 ställts in och Norwegians avgång 09.25 är försenad.

Vad gäller avgångar från Umeå så berörs sex avgångar från Umeå. Två har redan ställts in och ytterligare avgångar har blivit försenade.

På Swedavias hemsida kan du hålla dig uppdaterad hur flygen går.