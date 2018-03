Avstängning och böter efter tacklingen av Skellefteå AIK:s Emil Djuse

Svenska Ishockeyförbundets disciplinnämnd fattade i dag beslutet att Lucas Carlsson, Brynäs IF, stängs av från spel t o m 14 mars och dessutom skall betala 11 500 kronor i böter.

Bakgrunden är en incident med 1:15 kvar av tredje perioden i lördagens möte mellan Brynäs och Skellefteå.

Skellefteåspelaren Emil Djuse och Brynässpelaren Jonathan Granström kampar framför mål. Pucken åker ut i sarghörnet och Granström åker från Djuse. Brynäs Lucas Carlsson kommer ner framför mål och bakom Djuse. Carlsson crosscheckar Djuse med kraft bakifrån och den träffar i nacken på Djuse som åker i isen.

Disciplinnämnden konstaterar efter att ha sett video från det inträffade att det rör sig om checking to the head. En respektlös tackling helt utanför spelet och en medveten crosschecking där all kraft träffar huvudet med stor skaderisk som följd.

Nämnden noterar också att det rör sig om återfall i vårdslöst spel då Carlsson var avstängd tre matcher i november efter en knätackling.