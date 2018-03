Snabbkurs i samisk historia på Gammlia

Existerar en same, om han eller hon inte har renar? Vad är kolonisation? Det och mycket mer får den som kommit till Tráhppie veta på snabbkursen: A Crash course in Saami history.

Det handlar bland annat om förlust av språk, rasbiologi, nutida motståndsrörelser bland urfolken, avkolonisering och vikten av konst och musik som verktyg till att utmana kolonialismen.

Också får åhörarna här på kulturhuset, som är fullsatt av mestadels studenter från andra länder, snabbkurser i umesamiska och jojk.