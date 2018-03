Tvekar om miljözoner trots höga dieselutsläpp

I Stockholm, Göteborg, Uppsala och Umeå överskreds gränsen i mer än 20 dagar, visar preliminära resultat från kommunernas luftmätningar. Ekot har kontaktat orter som i många år haft för höga värden.

Miljökvalitetsnormen anger att under max sju dygn per år får halterna av kvävedioxid överstiga 60 mikrogram per kubikmeter luft. Sker det oftare är det alltså olagligt.



Christer Johansson forskar om luftkvalitet och arbetar med frågan åt bland annat Stockholms stad. Han säger att luften visserligen blivit bättre sen 90-talet, men inte alls så bra som de trodde då.

– Vi räknade med att vi år 2000 skulle klara kvävedioxidnormen. Det visade sig vara helt fel, konstaterar Christer Johansson.

Miljözoner är en lösning som kan begränsa skadliga utsläpp till luften i stadskärnorna. Sedan tidigare har många orter miljözoner för lastbilar och bussar. Nu kommer största delen av kvävedioxiderna i stadsluften från dieselbilar.



Regeringen har sagt att den ska underlätta för kommunerna att införa miljözoner för personbilar. Men än finns inget förslag från regeringen.

Och frågan är hur många orter med höga kvävedioxidhalter som verkligen kommer att införa miljözoner. Den politiska majoriteten i Stockholm vill det.

I Umeå räknar socialdemokratiska kommunalrådet Hans Lindberg med att en ny planerad kringled kommer att få bort utsläppen från stadskärnan. Han är tveksam till en miljözon i Umeå. En bättre metod är enligt Hans Lindberg att påverka trafikanterna:

– Det är otroligt viktigt att jobba med beteenden. Där ser vi att fler och fler lämnar bilen hemma istället för att ta den till jobbet. Det är den viktiga biten för oss, säger Hans Lindberg (S) i Umeå.