Power metal-giganter klara för U Rock

Den 17 augusti kommer totalt fyra band att spela vid Hedlundadungen i Umeå, och under tisdagen presenterades den första akten: Helloween – Pumpkins United.

Tidigare år har festivalen arrangerats i samband med Brännbollsyran, men i år storsatsar man och festivalen är flyttad till Hedlundadungen.

Det är ett återförenat Helloween som kommer att ställa sig på scenen i Hedlundadungen. Bandet är en av tysklands mest respekterade metallexporter. De debuterade 1985 och bland deras mest utmärkande album finns titlar som "Keeper Of The Seven Keys (part 1 & 2)" och "Walls Of Jericho".

Gitarristen och en av bandets grundare, Kai Hansen, lämnade bandet 1988, och en av bandets mest tongivande sångare, Michael Kiske, lämnade bandet 1993. Sedan dess har fans över hela världen längtat efter en återförening av den uppsättning som bandet uppträder i nu.