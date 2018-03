Drömstart för Skellefteå

Först ordnade Skellefteås superheta OS-kedjan en drömstart. Men sen sprack formationen när storstjärnan Joakim Lindström åkte på matchstraff - efter en crosschecking i ansiktet på Oskar Steen.

Redan efter 45 sekunder pricksköt Joakim Lindström in matchens första mål, efter fint förarbete av sina kedjekompisar.

Efter åtta minuter dundrade sedan Oscar Möller in 2-0 från slottet - och Lindholm fick en ny assist, liksom Joakim Lindström. Dittills hade trion som alla var inblandade i båda målen tillsammans ordnat sex poäng i matchen.

– Det är skönt både som individ och för laget som helhet. Får man en bra första period i match ett så är det ett gott tecken, sade Oscar Möller till C More.

Men sen sprack alltså Skellefteås superenhet. Ett par minuter före första periodpausen åkte Joakim Lindström på en femminutersutvisning efter att ha crosscheckat Oskar Steen två gånger om vid en tekning.

Den andra smällen tog rakt i ansiktet på Färjestads JVM-spelare.

Och Joakim Lindström satte då plötsligt sitt Skellefteå i en tuff situation när han åkte på matchstraff och riskerar att stängas av i flera matcher.

Och på frågan om vem som skulle fylla luckan efter Joakim Lindström svarade Oscar Möller till C More inför den andra perioden:

– Det är en nyckelspelare i vårt lag men vi har många andra bra spelare som kan kliva fram och fylla hans plats. Jag såg inte den situationen så tydligt och jag har inga direkta kommentarer om det, sade han.

13 minuter in i den andra perioden reducerade hemkallade Timrålånet Fabian Zetterlund till 2-1. Men bara några sekunder senare utökade Jesper Olofsson Skellefteås ledning till 3-1 efter en blixtsnabb spelvändning och en fin soloprestation.

Tredje perioden förblev sedan mållös. På onsdag drabbar lagen samma igen - men då är det Skellefteå som har hemmamatch.