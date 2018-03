Gospel och soul med Samuel Ljungblahd

Samuel Ljungblahd har störst publik inom gospelvärlden, men han uttrycker sig också genom soul, funk och RnB. Det finns en röd tråd som går igenom dessa stilar, menar Samuel Ljungblahd.

– Det är samma gren på nått vis i det musikaliska trädet, säger han.

Live i P4 Västerbotten spelar han låtarna I need you och My god is able från sin senaste skiva, samt en egen tolkning av Curtis Mayfields låt People get ready.