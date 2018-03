Anna spelade med Jerry Williams – minns den avlidne rockartisten

Han har gjort sig känd för sin outtröttliga energi på scen och odödliga rocklåtar. Idag nåddes Sverige av beskedet att artisten Jerry Williams gått ur tiden.

Anna Axelson från Umeå spelade ihop med Williams under flera år och gjorde duetten "I wanna dance with you" från skivan "Can't slow down" ihop.

– Vi spelade ihop bland annat under ett år på Hamburger Börs i Stockholm och Rondo i Göteborg. Sedan turnerade vi ihop ett halvår, så totalt blev det fyra år ihop, berättar Anna.

Han hade ett stort hjärta.

– För mig var det absolut den piggaste 70-plussaren man kan tänka sig. Han var grymt vältränad och pigg. Sist jag träffade honom var i samband med hans spelning i Umeå, då var han hur fräsch som helst. Det var han i ett nötskal – han ville spela hela tiden, minns Anna.