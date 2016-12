Livstids fängelse för brutal dödsmisshandel i Bromma

FAKTA / Dödligt våld i nära relationer

Statistik från Brottsförebyggande rådet (Brå) visar att det dödliga våldet mot kvinnor i nära relationer har minskat under mätperioden 2008 till 2013.

Antalet fall har sjunkit till i snitt 13 kvinnor per år efter att länge ha legat still på omkring 17 kvinnor per år.

Den största bakomliggande förklaringen till våldet är mannens kontrollbehov över kvinnan, vilket blir tydligt då fler än hälften av brotten begås i samband med separation.

När en kvinna dödas av nuvarande eller tidigare partner är det ofta kulmen på en lång period av våld och hot. Nära hälften av brotten har föregåtts av anmälningar till polisen.

Omfångsundersökningar visar att våld i nära relationer begås av män från alla samhällsskikt. Enligt Brå står dock förövarna när det gäller det dödliga våldet ofta utanför arbetsmarknaden och många uppges också ha ett alkoholmissbruk.

Förövare av dödligt våld mot kvinnor i nära relationer får generellt längre fängelsestraff än de som har dömts för annat dödligt våld.

Genomsnittstraffet för dödligt våld mot kvinnor i nära relationer uppgår till knappt 13 års fängelse jämfört med knappt 9 års fängelse vid övrigt dödligt våld.

Källa: Nationellt centrum för kvinnofrid (NCK) vid Uppsala universitet.