Alternativt julfirande för ensamma

De ställen som bland andra kommer att vara öppna på julafton i Västernorrland är på EFS kyrkan, föreningen Verdandi på Rörgatan, Frälsningsarmén i Nacksta, Sundsvall och Inbetween i Timrå.

– Det kommer att vara gratis och tanken är att ingen ska behöva sitta ensam över jul, säger Danisa Atterhagen som arrangerar firandet i EFS lokaler.

Jullunch i Ånge

I Örnsköldsvik har man möjlighet att fira julafton i Svenska kyrkan. I Ånge bjuder ideella föreningen vår framtid på lunch för allmänheten i medborgarhuset.

Tidigare under julveckan har det också dukats upp med julmat bland annat på Slink In och GA kyrkan i Sundsvall. Även Quality Hotel i Sundsvall har under veckan bjudit ensamma äldre på en jullunch.

Även på annandagen

På EFS i Sundsvall kommer man även att ha öppet på annandag jul.

– Vi har fått sponsring av två stora matvaruhus i Sundsvall plus ett lokalt läskbryggeri. Men om man som privatperson vill vara med och ge något i matväg kommer vi att vara på plats i lokalerna på fredag den 23/12, säger Danisa Atterhagen som arrangerar julfirandet tillsammans med sin man Micke.

Var kommer ert engagemang ifrån?

– Är man ensam i vanliga fall är man mer ensam över jul. Och kan vi sätta guldkant och få folk att känna glädje driver det oss framåt, säger Danisa Atterhagen i Sundsvall.