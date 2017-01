Evelina Settlin ligger tolva i Tour de Ski

24-åringen är efter en imponerande start, tolva i sammandraget och den blivande byggingenjören hoppas nu på en plats i den svenska VM-truppen.



Evelina Settlin kallades in till den svenska Tour de Ski-truppen först när Anna Haag lämnade återbud på grund av förkylning. Men Settlin ser hittills ut som allt annat än en reserv.



I sprinten tog hon sig vidare från kvalet med sjunde snabbaste tid, men åkte sedan ut i kvartsfinalen. I den andra etappen, klassisk masstart över 5 kilometer, gjorde 24-åringen sitt bästa distanslopp någonsin. Och då kändes det ändå som att det fanns mer att hämta - Settlin var uppe och nosade på ännu högre placeringar innan hon till slut åkte in som 13:e.

-Man känner att det inte är så långt borta, det är kul att vara så pass nära även om jag blev riktigt trött på slutet, säger hon.



Hon har kört en hel del världscuper tidigare, och varit med i Tour de Ski vid två tillfällen. Men det har aldrig börjat så bra som nu.

-Jag vet ju lite vad det handlar om, men jag har aldrig känt mig så stark på distans som nu, säger hon.



Evelina Settlin sitter i en soffa på hotellet i Oberstdorf. Utanför fönstret är marken grön framför en kuliss av ståtliga berg.



Hon pratar lugnt och tryggt. Inga större utsvävningar. Precis som hon beskriver sin karriär hittills.

-Det känns som att jag har haft väldigt stabila resultat. Det har gått sakta uppför hela tiden, jag känner inte att jag haft någon svacka direkt.



Under touren delar hon rum med Charlotte Kalla.

-Det är kul. Man har ändå inspirerats av henne i några år.



TT: Kommer hon med några bra tips?

-Jo, men det är både och, hon frågar mig också om grejer så det är ett utbyte.



För Evelina Settlin, som vid sidan av skidåkningen pluggar till byggingenjör, är det största målet nu att ta en plats i VM-truppen som åker till Lahtis i slutet av februari.

-Men jag vet också att det verkligen är supertufft att ta sig dit.



TT: Blir du besviken om du inte kommer med?

-Jo lite grann kanske. Man vill ju alltid framåt.



Förbundskaptenen Rikard Grip är imponerad:

-Hon gör det fantastiskt bra. Hon kommer in på kort varsel och visar på en väldigt fin form här, säger han.



TT: Vad tycker du själv är dina styrkor som skidåkare?

-Jag tycker jag är ganska allsidig, bra på det mesta. Och jag kan höja mig rätt bra vid tävlingar, säger Settlin.



Tour de Ski fortsätter med skiathlon och 10 kilometer jaktstart i Oberstdorf.

-Jag vill försöka nollställa mig inför nästa lopp. Och ha samma inställning som inför de tidigare. Det var två år sedan jag åkte skiathlon, det ska bli kul.

---------------------------------------------------------------------------------

Fakta

Född: 5 juni 1992.

Från: Harmånger.

Bor: Hus i Sollefteå tillsammans med sambo.

Klubb: Hudiksvall.

Bästa resultat i världscupen: 9:e plats i sprint i Ruka 2015.



Aktuell: Kom in som reserv i den svenska Tour de Ski-truppen och har hittills imponerat stort som näst bästa svenska i sammandraget.