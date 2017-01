Förbättrad situation på Länssjukhuset

I går morse hade Länssjukhuset i Sundsvall över 60 överbeläggningar.

Men under dagen lyckades man reda upp situationen bland annat genom att omkring tio patienter kunde flyttas till Örnsköldsvik, några från Ånge kördes direkt till Östersund och ett antal patienter kunde skrivas ut under dagen, enligt landstinget. Det här innebar dock att man fick ta in en hel del extrapersonal under söndagen.

– Vi har sökt alla tänkbara lösningar och har kunnat lösa detta på ett bra och säkert sätt både för patienter och personal. Överbeläggningarna i Sundsvall är nu mindre än en fjärdedel jämfört med i morse och lediga platser finns i länet, säger Maria Strandberg, överläkare och läkarenhetschef på länsklinik medicin i pressmeddelandet.