S utspelet möts med skepsis i Örnsköldsvik

Den här nyheten kom under ett stormöte i Örnsköldsvik under tisdagskvällen. Mötet lockade närmare 700 personer. Arrangörer var den nybildade föreningen Örnsköldsvik, framtidens akutsjukhus. Många av mötesdeltagarna uttalade en stor skepsis till nyheten under och efter stormötet.

Kort efter det att mötet startat kom nyheten via ett pressmeddelande att den styrande majoriteten inte längre har ambitionen att stänga ned akutkirurgin vid sjukhuset i Örnsköldsvik.

Enligt socialdemokraternas Jan-Olof Häggström som är vice ordförande i landstingsfulmäktige, finns det tre orsaker till den här svängningen: kompetensförsörjningen i framtiden, hitta ett utvecklat samarbete med universitetssjukhuset i Umeå samt rädda de spetskompetenser som finns idag.

– Klart att protesterna också har spelat in, säger Häggström till P4 Västernorrland.

Beslut tas vid landstingsfullmäktige den 8 februari.

Stormötet som samlade närmare 700 personer var förlagt till Pingstkyrkans rymliga lokaler. Flera som P4 Västernorrland pratade med efter utspelet var skeptiska till nyheten från majoriteten i landstinget.

--Vi får lite längre respit att jobba med frågan bara, säger Katarina Hägg, ordförande i arrangörsföreningen.

--Det är bra att trycket från folket ger resultat. Sedan är jag skeptisk när man skriver och säger att det är en ambition, att sköta rekryteringsarbetet har skötts väldigt dåligt av landstingsledningen, säger Gunnar Fors, vänsterpartist och ledamot i hälso och sjukvårdsnämnden.

Rolf Lindström som företräder PRO både i Örnsköldsvik och i hela Ångermanland var en annan som var väldigt osäker på vad det här utspelet innebär inför framtiden.

--Jag är väldigt skeptisk, politikerna svänger hela tiden.

När det gäller akutkirurgin i Sollefteå framkom inget nytt. Akutkirurgin i Sollefteå har varit stängd sedan sommaren 2016.