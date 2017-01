Högst andel västernorrlänningar influensasjuka under mellandagarna

Rapporten omfattar förra årets sista vecka och det här årets första och under den perioden hade Västernorrland strax över 26 laboratorieverifierade influensafall per 100 000 invånare. Under vecka 52 var det över 30 fall, enligt rapporten. Sett över hela säsongen är det bara Dalarna som har en högre andel fall än här.

I allmänhet har influensan fått större spridning i Norrland i slutet av förra året, enligt statistiken. Till exempel Götaland hade fem fall per 100 000 invånare - Norrland hade 18 i snitt.

Under det här årets första vecka minskade influensans spridning, vilket är vanligt i samband med jul- och nyårsledigheter, enligt Folkhälsomyndigheten.