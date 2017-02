En man i Örnsköldsvik larmade i natt polisen om att någon höll på att bryta sig in i hans bostad, mannen tog då skydd genom att låsa in sig i ett rum i bostaden.

Polisen kom till platsen och då kunde det konstateras att den misstänkta inbrottstjuven istället var en väldigt berusad man som gått in i fel hus i tron att det var hans eget.

Den berusade mannen så berusad att han omhändertogs av polisen. Det finns ingen misstanke om inbrott i bostad.