Glesare på bibliotekens hyllor

Det är en anmärkningsvärd minskning av titlar att låna och läsa på våra bibliotek.

I Sundsvall år 2001 fanns det 561.724 titlar - mycket mer än en halv miljon alltså. 14 år senare har det minskats till 335.828 titlar – en minskning på 40 procent

I Örnsköldsvik på Arkenbiblioteket fanns 1996 103.500 titlar – nu är det 81.995 titlar. Minskningen är på 20 procent.

I Ånge är minskningen 18 procent då mediabeståndet exklusive tidskrifter år 2005 var 81.065 år. Motsvarande siffra för 2016 var 66.823 titlar.

I Timrå är minskningen 22 procent sett från år 1997. Då var det totala beståndet, det vill säga antalet fysiska böcker 72.565 respektive år 2015 56.632.

P4 Västernorrlands kartläggning visar olika jämförelseår men trenden är mycket tydlig: böckerna blir färre.

Störst minskning i Sundsvall

Det största minskningen i länet ser Sundsvall ut att stå för.

Enhetschef Ulf Johansson vid Kultur & Fritid/Stadsbiblioteket i Sundsvall skriver i en kommentar:

– Minskade lokalytor under perioden vilket inneburit att vi tvingats gallra beståndet. Gäller både för närbibliotek, Mobibblan och biblioteket i Kulturmagasinet

– Dessutom har det varit inköpsstopp vid två tillfällen under perioden. Inköpsstoppen gällde samtliga kommunala bibliotek i Sundsvall och innebar att inga böcker eller andra medier kunde köpas in under totalt ca 1 års tid.

– Och medieanslaget har inte heller räknats upp på många år.

I P4 i eftermiddag diskuteras vad färre böcker innebär – och om västernorrlänningen läser mindre eller om hen heller köper än lånar böcker.