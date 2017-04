Recension: Your name - att leva varandras liv

Titel: Your name (Kimi no na wa i original)

Regissör: Makoto Shinkai

Manus: Makoto Shinkai

Röstskådespelare i dubbade versionen: Yohio, Nova Miller

Genre: Animation, Fantasy

Betyg: 4

Vill man se något vackert på bio just nu ska man gå och se den japanska tecknade filmen Your Name... Allt från stadens myller och himlens moln till tomaterna som klyftas är så välgjort. Det handlar om Mitsuha, en tonårstjej på landet, hon bor i ett stort hus med utblicken över resten av byn, hennes pappa är borgmästare, men hon lever ett inrutat, tråkigt liv och drömmer om att var någon annan... varför inte en cool tonårskille i Tokyo. Där bor Taki, som skyndar mellan skola och extrajobb på en restaurang.

Byter kroppar

Så byter de plats med varann, Mitsuha vaknar upp i Takis kropp och han i hennes... förvirrande och nyfiket lever de varandras liv, men bara under kortare perioder, och när de tas tillbaka undrar omgivningen varför de betedde sig så konstigt igår...

Your Name är drömsk, och kräver att man inte slötittar och missar övergångarna mellan deras liv. Jag ger en fyra till Your Name, gillar man japanskt tecknat är det här ett måste.