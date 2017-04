Fotbollstränaren Sergiu Tanurcov utvisas från Sverige

Förvaltningsrätten avslår Sergiu Tanurcovs överklagan på det utvisningsbeslut som kom i höstas.

– Det är jättesynd. De säger att det inte finns något stöd att ändra utvisningen, berättar Tanurcov.

Bakgrunden är att Tanurcov i två månader under 2011 inte kom upp i den lön som krävs för att en person ska få rätt till arbetstillstånd i Sverige. Under 2015 ändrade Migrationsverket praxis och bedömer nu varje månad var för sig. Att Tanurcov under hela 2011 tjänade mer än vad som krävs för att få arbetstillstånd hjälper inte.

Nu ska Sergiu Tanurcov överklaga till sista instans som är Migrationsöverdomstolen.

– Sista målet vinner, säger fotbollsprofilen som arbetar på ett företag i Docksta och även har en egen firma som sysslar med livsmedelsimport från Moldavien, hans hemland.