Tänk till innan du tänder majbrasan

Räddningstjänsten i Medelpad vill att, om man bor där, anmäler om man har tänkt göra en större majbrasa, både som privatperson eller om man har tänkt att ha en offentlig majbrasa. Hittills har de fått in runt 30 anmälningar på större majbrasor.

Rickard Larsson är insatsledare och brandinspektör på Räddningstjänsten i Medelpad.

– Det är ju ett sätt för oss att samtidigt informera om vad man ska tänka på vid eldning under just den här årstiden. Den här årstiden innebär ju ofta större spridningsrisk tack vare att vi har torrt gräs ute i markerna just nu.

Rickard Larsson menar att det är viktigt att man förstår att man har ansvar när man eldar.

– Man ska ha förmågan att släcka den om det behövs.

Kan få stöd via brandriskprognoser

Olämpligt väder, mycket stark blåst eller torka är faktorer som kan göra det olämpligt att elda. För att få reda på om man kan elda kan man få stöd genom brandriskprognoser på Myndigheten för samhällsskydd och beredskap, MSB, och SMHI:s hemsida.

– Vi vill heller inte att det ska vara en jättestor majbrasa, som man inte klarar av att hantera. Och man ska inte elda sådant som är giftigt, utan det ska vara trämaterial.

– Tyvärr så händer det olyckor i samband med de här eldningarna, säger Rickard Larsson, insatsledare och brandinspektör vid Räddningstjänsten Medelpad.