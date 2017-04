Mållöst och uddlöst mellan AIK och Sundsvall

Trots ett stort hemmatryck slutade det mållöst och oavgjort på Friends arena.

– Vi är besvikna. Det saknas det där sista som det gjort några gånger den här säsongen, säger AIK:s Johan Blomberg till Radiosporten.

Det tidigare så hemmastarka AIK har den här säsongen inte alls hittat spelet på hemmaplan och tog sin första seger på Friends arena för ett par dagar sedan, 1-0 mot Sirius. Då blev Eero Markkanen matchvinnare med sitt mål, och finländaren fick på nytt chansen från start av tränaren Rikard Norling.



Mot Sirius var det en lång boll och en lång löpduell som gav segermålet, och det blev mycket springa igen för Markkanen. Men utan att det gav utdelning.



AIK kontrollerade spelet i den första halvleken men lyckades inte komma till de riktigt klara målchanserna, även om det många gånger höll på att bli farligt.



I stället var det gästande Sundsvall som fick den första halvans hetaste målchans. Peter Wilson - som räddade en poäng senast mot Elfsborg med sitt kvitteringsmål - sprang ivrigt på en lång boll från backlinjen. Men en långt utrusande Oscar Linnér hann precis före in i situationen och kunde brösta undan bollen.



Norling bytte ut Stefan Ishizaki och in Henok Goitom efter paus för att få till lite mer av ett anfallsspel.



Målchanserna blev fler ju längre matchen gick. I den 70:e minuten kombinerade Goitom med Johan Blomberg - som hade flera fina perioder i matchen - men Sundsvalls Marcus Danielsson hann precis emellan när den senare störtade mot mål.



Ett par minuter senare klackskarvade Blomberg fram bollen till inbytte Anton Salétros som fick iväg ett bra skott, men Tommy Naurin i gästernas mål kunde reflexrädda till en hörna.



Känslan av att det skulle komma ett hemmamål låg och pyrde under matchens slutminuter. I 89:e minuten såg gästernas Dennis Olsson ut att stoppa ett inlägg med handen och AIK-lägret ropade - förgäves - efter straff.



Busvisslingar och burop följde AIK ut från planen.



De tillresta Sundsvallssupportrarna kunde glädja sig åt att deras lag lyckades hålla nollan mot AIK för första gången på 24 försök.

– En poäng borta mot Gnaget får vi vara nöjda med, det är en av de tuffaste matcherna under säsongen, säger Sundsvalls Eric Björkander till Radiosporten.

AIK-Gif Sundsvall 0-0

Varningar, AIK: Daniel Sundgren. Gif Sundsvall: Marcus Danielsson, Eric Larsson, Kristinn Freyr Sigurdsson, Smajl Suljevic.



Domare: Johan Hamlin, Bro.



Publik: 11 927.



AIK (3-5-2): Oscar Linnér - Jesper Nyholm, Per Karlsson, Nils-Eric Johansson - Daniel Sundgren, Johan Blomberg, Kristoffer Olsson, Stefan Ishizaki (Henok Goitom 46), Stipe Vrdoljak (Anton Salétros 67) - Simon Thern, Eero Markkanen (Sulejman Krpic 78).



Gif Sundsvall (3-5-2): Tommy Naurin - Marcus Danielsson, Eric Björkander, Noah Sonko Sundberg - Eric Larsson, Kristinn Freyr Sigurdsson, Smajl Suljevic, Kristinn Steindorsson (Romain Gall 85), Sebastian Rajalakso (Dennis Olsson 74) - Peter Wilson, Jonathan Morsay (Linus Hallenius 79).