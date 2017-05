Nu i P4: Musikpanelen flippar och floppar ny musik

Nickelback- Song of Fire

Kanadensiska Nickelback bildades 1995, fick sitt stora genombrott 2001 med låten “How You Remind Me” och har sålt nästan 50 miljoner skivor över hela världen. 2009 utnämndes de till ”Group of the Decade” av Billboard Magazine.

Linda Sundblad – Bridges

Linda Sundblad släpper ny singel, den första sedan 2012. En låt hon gör tillsammans med Tensta Gospel Choir. Linda säger själv om låten ” Vi måste bära varandra och tillsammans är enda vägen framåt”

Harry Styles - Sign of the Times

Detta är den tidigare One Direction-medlemmens debutsingel. Han är en brittisk artist och låtskrivare. Han kan även titulera sig skådespelare nu (juni 2017) när han debuterar i långfilmen Dunkirk i regi av Christopher Nolan.

Casanovas – Ut I Livet

Den 28 april släppte dansbandet Casanovas från Vadstena sitt nya album ”Ut I Livet” som också är albumets titelspår. Låten är skriven av Fredrik Swahn som för övrigt själv gjorde låten 2008 på ett eget album.