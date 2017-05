Unga skidlöften uttagna i längdlandslagets utmanarlag

Det tidigare juniorlandslaget tas bort och istället skapar Svenska skidförbundet ett nytt lag för de lovande åkare som är mellan 19 och 23 år.

På damsidan är Jenny Sohlin och Frida Karlsson uttagna, båda från Sollefteå Skidor IF. Från samman klubb är också Fredrik Andersson uttagen på herrsidan. Även Eddie Edström, från Stockviks SF, ingår i det nya utmanarlaget.

– Syftet med det nya laget är att stärka verksamheten för de åkare som befinner sig mellan junior och senior och som inte tillhör landslagen, säger Rikard Grip, förbundskapten för längdskidåkning på Svenska Skidförbundet.

Stjärnskottet från Sollefteå, Ebba Andersson, är sedan tidigare uttagen till landslagets träningstrupp.

Uttagna till utmanarlaget 19–23 år:

Damer

Moa Molander Kristiansen, Åsarna IK

Lisa Vinsa, Piteå Elit SK

Hedda Bångman, Offerdals SK

Jenny Sohlin, Sollefteå Skidor IF

Elina Rönnlund, IFK Umeå

Moa Olsson, Falun-Borlänge SK

Emma Ribom, Piteå Elit SK

Emma Larsson, IFK Mora SK

Moa Lundgren, IFK Umeå

Johanna Hagström, Ulricehamns IF

Frida Karlsson, Sollefteå Skidor IF

Linn Svahn, IFK Umeå



Herrar

Björn Sandström, Piteå Elit SK

Anton Persson, SK Bore

Pontus Hermansson, SK Bore

Olof Jonsson, Trillevallens SK

Eddie Edström, Stockviks SF

Marcus Fredriksson, Lycksele IF

Hugo Jacobsson, Falun-Borlänge SK

Jonas Eriksson, Falun-Borlänge SK

Eric Rosjö, IF Hallby SOK

Jacob Nystedt, Hudiksvalls IF

Fredrik Andersson, Sollefteå skidor IF

Leo Johansson, Skillingaryds FK