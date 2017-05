Mållöst mellan Sundsvall och Jönköping

Sundsvall är nu uppe i fem raka oavgjorda allsvenska matcher, fyra av dem har slutat mållösa och på de senaste sex matcherna har bara två mål producerats. Tätt bakåt och knackigt framåt, med andra ord.



– Mer mål vill vi göra. Vi har skapat i matcherna och borde gjort fler mål. Vi jobbar på det över tid, men vi har lagt mycket fokus på försvarsspelat, att hålla tätt och det har vi gjort bra, säger Sundsvalls tränare Joel Cedergren till C More.



– Vi spelar offensivt, men vi kanske inte skapar så mycket, sade högerbacken Marcus Danielsson till samma tv-kanal.



Nej, det som hände framåt före pausen låg Danielsson bakom. Och det var i runda slängar det här:



Danielsson bröt in i Jönköpings straffområde, men passade till Peter Wilson i stället för att skjuta själv varpå Wilsons avslut blockerades. Sedan skickade Danielsson en boll skyhögt över ribban när han fick ett bra läge.



Mycket mer bjöd inte de sista 45 minuterna på i en tät, kampfylld match.



– Vi får jobba på att bli lite hetare framför mål. Vi har mycket boll men vi måste få ut något av det, fortsatte Danielsson.



Cedergren igen:



– Jag tycker inte att kvaliteten i vårt anfallsspel var som den skulle.



Linus Hallenius kom in i hopp om att spetsa Sundsvalls offensiv med knappa halvtimman kvar, men någon effekt gav det inte. Delar av hemmapubliken vädrade sitt missnöje med spridda burop, men det var också en synnerligen mager kost åskådarna bjöds på.



Sundsvalls Kristinn Freyr Sigurdsson fick sin tredje varning för säsongen efter en tuff satsning mot Tom Siwe och är avstängd i nästa match, borta mot Örebro.



Jönköping tog poäng för tredje matchen i rad, men utflykten till Sundsvall hamnar inte på en framträdande plats när offensive mittfältaren Tommy Thelin stuvar in den i minnesbanken.



– Vi skrämde väl inte någon. Man tränar ju för att vinna matcher, men som matchen var speglade 0-0 den bra, sade han.