Musikpanelen flippar och floppar ny musik

Miley Cyrus – Malibu FLIPP

Efter att ha lämnat popmusiken tog hon en sväng in i hip-hopsoundet för två år sedan är hon nu tillbaka med en pop/country låt, Malibu. Hon har jobbat ihop med producenten och låtskrivaren Oren Yoel på låten.

Brad Paisley & Mick Jagger – Drive Of Shame FLIPP

Från Brad Paisley nya album “Love and War”. Plattan innehåller även duetter med John Fogerty och Timbaland. Brad kommer till Sverige för ett par konserter i juli.

Boppers - Wanna Be Your Man FLIPP

I över tre decennier har The Boppers har utfört sin blandning av Rock'n Roll & Doo Wop. Med 21 album i bagaget firar dom sitt 40-årsjubilum med att släppa låten ”Wanna Be Your Man” och ger sig också ut på en lång sommarturné med över 27 spelplatser.

Linnea Henriksson & Norlie & KKV – Släpper allt FLIPP

Mångsidiga Linnea har under det senaste åren gjort uppskattad programledarkarriär, både för radioprogrammet Hallå P3 och Musikhjälpen 2014-15 tillsammans med Petter, Gina Dirawi och Kodjo Akolor.