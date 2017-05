Nu i P4: Här är finalisterna i P4 Nästa Västernorrland

Lokala finalen i P4 Nästa Västernorrland

1. (We are) killing it - Reparture & Agnes Söderberg

2. Småstad - Susanne Fellbrink

3. Brothers - Gray Kat

4. Positive - Sanna Martinez

5. 3 decennier - Peter Söderström

Fem starka låtar gör upp om segern i årets lokala final. En kraftfull och suggestiv ballad om starka känslor, en lågmäl poplåt om stora drömmar, en vaggande och tröstande visa om syskonrelationer, en poppig och positiv låt med r'n'b-influenser och en klassisk schlagerballad om långvarig kärlek. Alla kommer att bli någons favorit och det är inte konstigt att urvalsprocessen var tuff.

Överlag håller bidragen i Västernorrland väldigt hög klass. Riktigt roligt!

Låtarna valdes ut av en jury bestående av P4 Västernorrlands musikredaktör Thore Wilhelmsson, konsertarrangör Dino Vulic från Höga Kusten Nöje, låtskrivare Ava Eckermann och juryordförande Karin Lönnå från P4 Västernorrland.

Rösta fram till 15 juni

Från och med nu delar publiken och juryn på makten och allt kulminerar den 15 juni, när vi direktsänder från fjolårsvinnarens hemstad Ånge.

Den som till slut står som vinnare av vår lokala final har sedan chansen att ta sig vidare till riksfinalen den 26 augusti. Det avgörs av riksjuryn under sommaren.