Forskning: Unga har dålig koll på kökshygienen

En avhandling från Uppsala universitet visar att landets ungdomar har dålig koll på livsmedelshygien. Bland annat visste var femte niondeklassare inte att kyckling alltid måste vara genomstekt.

På Själevadsskolan i Örnsköldsvik verkar det däremot finnas ungdomar som har koll. Eleverna Adam, Frida, Klara och August i klass 8B är några av dem.

– Det är viktigt att det man äter är fräscht och att kött är väl tillagat och genomstekt, säger Adam.

Även Erika Mikaelsson, hemkunskapslärare på Vibackeskolan på Alnö utanför Sundsvall delar bilden om att eleverna har bra grundkunskaper inom livsmedelshygien.

– Jag är inte orolig att mina elever ska gå hem och bli magsjuka på grund av för dåligt tillagad mat. Men sen är det ju andra saker också, som det här med skärbrädor och att inte korskontaminera olika råvaror.

En anledning till trenden som den nya undersökningen visar på är att det är för lite hemkunskap på skolschemat. Något som Erika Mikaelsson kan förstå.

– Det är ju verkligen det minsta ämnet. Av vad jag har hört är det ungefär 1 procent av hela skoltiden som går till hemkunskapen, och där ska det ju få plats väldigt mycket. Inte bara mat och livsmedelshygien. Det är även fokus på ekonomi, hälsa och miljö. Så det är svårt att få med alla bitar, säger hon.

Här under kan du läsa mer om avhandlingen från Uppsala universitet.

Referens: Marie Lange. Food Safety Learning in Home and Consumer Studies: Teachers' and Students' Perspectives. Uppsala universitet 2017. Acta Universitatis Upsaliensis. 2017. Läs mer om studien här: pdf