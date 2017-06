Mattias och Tomas från Takida lånar micken av P4 Västernorrland

P4 Västernorrlands reporter Fredrik Birging är också där och han lånar ut micken en liten stund.

Först konstaterar de att Mattias glasögon gått sönder och att det är fint väder i Sölvesborg.

– Jag funderar på om vi ska gå runt och kika lite. Åt vilket håll vill du gå?

Många har märken på ryggen för att visa vad man gillar för band. Dom väljer ut en människa att prata med. Det visar sig vara Robert från Tyskland.

– My german is very poor so let´s do this in swedish and you can answer whatever you like in german, föreslår Mattias.

What do you think of P4 Västernorrland?

– Haha, okay I have swedish relatives but I still didn´t understand that.

– Han gillar kanalen mycket, översätter Tomas.