Hela Drömme spelar Ronja Rövardotter

Drömme ligger några kilometer från Sidensjö och för andra året i rad sätter byborna upp Astrid Lindgrens Ronja Rövardotter. Stora delar av byn samlas i åldrarna 6 till 77 år.

Puck Hägglund är den äldsta av de medverkande som verkligen gillar att vara en del av projektet.

– För mig som är så här gammal är det friskvård.

Vad menar du med friskvård?

– Man man måst kom ut och träffa folk och vara med i tiden, säger Puck Häggström.

Det är cirka femtio personer som uppträder på scenen, sen är det ett tjugotal personer som jobbar runt omkring, med att ordna fika och mat eller bygga upp läktare.

Drömme är en speciell by.

En av initiativtagaren är Jeanette Segebrant som menar att responsen från byborna har varit massiv.

– Drömme är en speciell by. Det är en stor sammanhållning och man hjälps åt. Så det var inte alls svårt att få ihop folk till det här, säger Jeanette Segebrant.

Föreställningen består av både sång och dans. ett trettiotal barn i åldrarna 6 till tolv år dansar i form av rumpnissar och vildvittror.

Under förra året blev det fullsatt på alla föreställningar. Det är något som de hoppas kunna upprepa i år under de tre föreställningarna under lördag och söndag vid kraftverksdammen i Drömme.