Madani säljer midsommargubbar

Madani var journalist i Saudiarabien när han skrev nåt som blev farligt för honom. Han tvingades fly och lämna sitt land men han kan inte berätta mer om varför eftersom det fortfarande kan vara farligt för honom och hans familj.

– Det vore farligt för mig och min familj att berätta om varför jag var tvungen att lämna mitt land, berättar Madani.

Men det är roligt att sälja jordgubbar och det är många som vill köpa nu på midsommarafton säger han. Tyvärr är midsommaren lite för kall i hans smak.

– The midsummer is really nice, but a bit cold, säger Madani och ler.