Nu i P4: Kreatören Lee Cotter från Juniskär värnar om kreativiteten

Kreativitet ligger i fokus hos både Lee och hans partner Astrid när de arbetar med sitt nuvarande klädföretag By the number. De kläder de skapar åt catwalken eller scenen genomsyras av lekfullhet och just kreativitet.

I sommar är Lee aktuell med en utställning av scenkostymer på Kulturhuset i Stockholm och han har nyligen blivit chief editor för The design gallery i Mall of Scandinavia, där han bestämmer över vilka butiker som ska visas i galleriutrymmet.