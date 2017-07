Polisen varnar för bedragare

Polisen fick under onsdagsförmiddagen in flera samtal om män och kvinnor som utgivit sig för att tillhöra något typ av förbund som samlar in pengar till döva.

Personerna har rört sig i de centrala delarna av Örnsköldsvik, och de misstänkta bedragarna försöker få personer att skriva på papper för att skänka pengar.

De misstänkta bedragarna har främst kontaktat äldre personer och polisen vill nu varna allmänheten från att skriva på något.