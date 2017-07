Positiva röster om den nya plastpåselagen

Från och med den 1 juni i år har Sverige nya regler för plastpåsar i butik. De nya reglerna innebär att du som handlare har en informationsplikt om plastbärkassars miljöpåverkan. Förändringen är en följd av ett EU-direktiv som ska minska européernas användning av plast.

I Birsta är det många som ser positivt på bestämmelsen, butikspersonal som kund.

– Fantastiskt, det var inte en dag för sent, had to happen. Det är perfekt, det är bara positivt, säger Magnus Norberg, anställd på Inter Sport i Birsta City.

Hur reagerar kunderna?

– Förvånansvärt positivt. Man var orolig för att någon skulle tro att det var för att tjäna pengar, men alla verkar förstå. Och hittills är det ingen som har reagerat negativt över det hela.

Även kunderna stämde in i de positiva tongångarna.

– Det är bra, vi behöver faktiskt tänka på hur mycket plast vi använder i samhället och därför tycker jag också att det är okej att jag betalar 2 kronor för en påse om jag behöver en, säger Therese som var ute och handlade.

– Nu ser jag alltid till att jag har en påse när jag åker och handlar, säger shopparen Karin.