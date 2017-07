Anmälningar om sexbrott skjuter i höjden

– Varenda fall är ett för mycket. Det här berör oss alla, säger Stephan Söderholm, jourhavande förundersökningsledare på polisen i Västernorrland.

Polisen har gripit två unga män, en i tonåren och en i tjugoårsåldern som är misstänkta för sexuellt ofredande under lördagsmorgonen.

– De greps på festivalområdet och är hörda, släppta och fortsatt misstänkta, säger Stephan Söderholm.

Vad det gäller våldtäktsanmälningarna ska två av dom gälla övergrepp som skett i folkhavet och den tredje ska ha skett på en mer avskild plats på festivalområdet, enligt polisen.

– Det är så klart inte acceptabelt. Vi tittar på hur vi kan vidare med alla de här anmälningarna, säger Stephan Söderholm.

Trots att arrangörerna Höga Kusten Nöje satsat extra på säkerheten efter fredagens rapporteringar om sexuella ofredanden under festivalen fortsatte anmälningarna att strömma in under lördagskvällen



– Framförallt lider jag med tjejerna, det är tjejerna som mår illa, säger festivalgeneralen Tobias Wikström under söndagen i en intervju med Sundsvalls Tidning.