Anna Davis reagerade efter att dottern blev sexuellt ofredad under Stadsfesten i Härnösand

Anna Davis är en av dem som jobbade som frivillig i lördags – av en högst personlig anledning.

Trots att arrangörerna Höga Kusten Nöje satsade extra på säkerheten efter flera anmälningar av sexuella ofredanden under fredagen fortsatte anmälningarna att strömma in under lördagskvällen. Efter Stadsfesten i Härnösand har det kommit in tre anmälningar om våldtäkt och 19 anmälningar om sexuella ofredanden.

Efter att Anna Davis dotter blivit sexuellt ofredad i publiken på Härnösands stadsfest i fredags bestämde sig Anna för att hjälpa till som frivllig under lördagskvällen.

– När de via Facebook sökte efter volontärer då tänkte jag att då hakar jag på där, berättar Anna Davis.

– Min dotter blev trakasserad i publiken och det rörde upp väldigt mycket. Det mest fruktansvärda med det hela det är hon kände sådan skam. Sen pratade vi ut om det och polisanmälda dagen efter.

Anna Davis berättar även om ett sexuellt ofredande, där hon i egenskap av volontär ingrep.