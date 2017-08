First Aid Kit lockade tusentals till Folkan Waterfront

First Aid Kit består av systrarna Johanna och Klara Söderberg som kommer från Stockholm. De har vunnit flera grammisar i sin karriär och under sommaren gör de bara fyra spelningar i Sverige, och den sista på under Folkan Waterfront.

– Det är så vackert här, utbrast sångerskan Klara från scenen.

Men det var inte bara på scenen som människor verkade trivas:

– Det var ju fantastiskt bra. Nu är man full på härlig energi, säger Jeanette från Sundsvall som var en av alla besökare.

Det var inte bara besökarna som var nöjda efter kvällen. Även arrangörerna var positiva och de menade att de fått beröm från artisterna.

– First Aid Kit var lite rörda över hur de blivit omhändertagna, säger Christina Thonman, festivalgeneral.

Något som strulade var de bussar som var stationerade till festivalen. Flera turer var försenade och någon tur som skulle gå från centrala Sundsvall uteblev.

Vad det berodde på var inte riktigt fastställt sent på lördagskvällen. Inte heller vilken nästa års artist skulle bli:

– Nu ska vi städa, sedan vila och sedan kommer drömmar om nästa Folkan Waterfront, säger Christina Thonman.